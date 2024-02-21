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Малый бизнес Нижегородской области нарастил реализацию услуг госкомпаниям

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Малый бизнес Нижегородской области в 2023 году увеличил объём предоставляемых товаров и услуг госкомпаниям на 31% по сравнению с 2022 годом.
Малый бизнес Нижегородской области нарастил реализацию услуг госкомпаниям
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В торговых сделках участвовали 4,9 тыс. представителей малого и среднего бизнеса региона. Общий оборот составил 138,2 млрд рублей.

Объём закупок крупнейших заказчиков у МСП в России в 2023 году составил почти 8 трлн рублей, что на 13,5% больше по сравнению с 2022 годом.

«Одновременно решается задача увеличения числа предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тыс.», — сказал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей.

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