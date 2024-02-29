Путин во время послания объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.

«Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания», — сказал Путин. Ранее президент России заявил, что в послании речь пойдёт о стратегических задачах. RT ведёт прямую трансляцию.