Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Российский президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

RT ведёт прямую трансляцию. «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы», — отметил Путин. Он заявил, что Россия, в частности, отразила агрессию международного терроризма.