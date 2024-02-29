Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы
Российский президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.
RT ведёт прямую трансляцию.
«Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы», — отметил Путин.
Он заявил, что Россия, в частности, отразила агрессию международного терроризма.
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