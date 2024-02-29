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В Челябинской области одобрили усиление контроля за маршрутками

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В заксобрании Челябинской области рассказали об усилении контроля за маршрутками.
В Челябинской области одобрили усиление контроля за маршрутками
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно изменениям в областном законодательстве, за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, закреплена обязанность не менее чем за 15 дней предупреждать об их изменениях уполномоченный орган региональной власти, который занимается организацией пассажирских перевозок», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Он также отметил, что за невыполнение этого требования предусмотрен штраф.

В том числе для владельцев автостанций и автовокзалов, которые превышают максимальное число транспорта на маршруте.

Ранее сообщалось, что в Челябинске запустят новые троллейбусы в марте.

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