В Челябинске запустят новые троллейбусы в марте
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал госзакупок.
«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик — принять и оплатить эти работы. Протяжённость маршрута — 15 км», — отмечается в конкурсной документации на маршрут №12.
Также стало известно, что в феврале автопарк Крымэкоресурсов пополнит 21 единица спецтехники, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство. Машины будут работать в Симферополе и Симферопольском районе.
Новая техника полностью готова к эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят более 20 железнодорожных переходов в 2024 году.