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В Челябинске запустят новые троллейбусы в марте

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В Челябинске запустят новые троллейбусы на маршруте №12 в марте. Маршрут №19 будет продлён на четыре остановки.
В Челябинске запустят новые троллейбусы в марте
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал госзакупок.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик — принять и оплатить эти работы. Протяжённость маршрута — 15 км», — отмечается в конкурсной документации на маршрут №12.

Также стало известно, что в феврале автопарк Крымэкоресурсов пополнит 21 единица спецтехники, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство. Машины будут работать в Симферополе и Симферопольском районе.

Новая техника полностью готова к эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят более 20 железнодорожных переходов в 2024 году.

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