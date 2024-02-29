Предприниматели из Москвы представят свои товары на Всемирном фестивале молодёжи

Участники проекта «Сделано в Москве» представят свои товары на Международной ярмарке, которая состоится с 3 по 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Делегация из 18 московских предпринимателей представит авторские ювелирные украшения и бижутерию, обувь и аксессуары, молодёжную одежду и сувениры, уходовую и декоративную косметику.

Также в рамках фестиваля 4 марта проект «Сделано в Москве» проведёт ток-шоу, на котором предприниматели расскажут истории создания своих брендов и проведут различные интерактивы.

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