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В Тюменской области рассказали о подготовке к выставке UzBuild

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Тюменская область готовит стенд для международной выставки UzBuild. Регион намерен найти новых деловых партнёров в Узбекистане.
В Тюменской области рассказали о подготовке к выставке UzBuild
  • РИА Новости

«Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков», — указала URA.RU вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева.

По её словам, область готова к сотрудничеству и с другими странами, а также представителями российского бизнеса.

Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедрённые в регионе. Кроме того, свою продукцию продемонстрируют и другие производители.

Ранее НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой сообщала, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.

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