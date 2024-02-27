В Тюменской области рассказали о подготовке к выставке UzBuild

Тюменская область готовит стенд для международной выставки UzBuild. Регион намерен найти новых деловых партнёров в Узбекистане.

«Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков», — указала URA.RU вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева.

По её словам, область готова к сотрудничеству и с другими странами, а также представителями российского бизнеса.

Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедрённые в регионе. Кроме того, свою продукцию продемонстрируют и другие производители.

Ранее НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой сообщала, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.