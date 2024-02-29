Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной
- РИА Новости
Так он отреагировал на соответствующее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в беседе с Life.ru.
«Дадут поручение — поедем!» — сказал помощник президента.
При этом, по его мнению, о результативности таких переговоров судить пока было бы затруднительно.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошёл в Албании, заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для переговоров России и Украины.