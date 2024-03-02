В РТУ МИРЭА посоветовали выключать умную колонку перед уходом из дома

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила надо соблюдать при использовании умных колонок.

«Умные колонки с голосовыми помощниками стали привычным предметом в квартирах миллионов россиян. Они используются в качестве будильников, устройств для прослушивания музыки, мы доверяем им общение с детьми и управление устройствами умного дома. При этом, как и любое другое высокотехнологичное устройство, колонка может стать объектом интереса преступников, обладающих достаточными навыками для вторжения в частную жизнь», — объяснил собеседник RT.

По его словам, чтобы умная колонка не стала шпионом, важно соблюдать ряд элементарных правил.

«Удостоверьтесь в безопасности домашней беспроводной сети: установите на роутер сложный пароль, регулярно проверяйте сеть на подключение неопознанных устройств. В настройках безопасности Wi-Fi необходимо включить шифрование сети по стандарту WPA2 или при WPA3, если таковой стандарт поддерживается роутером. Не пренебрегайте постоянным обновлением программного обеспечения колонки. Также не забывайте отключать микрофон устройства, когда вы им не пользуетесь», — порекомендовал эксперт.

Он напомнил, что, по задумке разработчиков, колонка должна записывать ваш голос только после получения специальной команды. Однако нередки случаи, когда устройство воспринимает случайные фразы, например из идущего фоном сериала или телепередачи, как сигнал к записи.

«При возможности выключайте колонку, когда уходите из дома, так как существует вероятность взлома IoT-сети (сети интернета вещей. — RT) путём голосовых команд. Помимо этого, злоумышленники используют поисковые системы для интернета вещей, с помощью которых достаточно просто выяснить имена пользователей и пароли любых IoT-устройств», — отметил Шутов.

Также рекомендуется чистить историю команд, чтобы они не хранились локально и в облаке, отметил он.

«Эти команды нужны для того, чтобы колонка лучше распознавала ваш голос, но вовсе не являются обязательными для хранения. В большинстве сервисов можно удалить отдельные команды, команды за выбранный промежуток времени или сразу всю историю. Приучите себя и детей к цифровой гигиене. Не произносите вслух номера банковских карт, пароли, данные документов и другие конфиденциальные данные», — заключил аналитик.

Ранее, как стало известно RT, специалисты РТУ МИРЭА представили роботизированный комплекс собственной разработки, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям. Отмечается, что устройство поможет выполнять работы на аварийных зданиях, не подвергая опасности людей.