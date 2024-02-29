RT в Telegram
Подпишись

Росгидромет: Россия к концу 2024 года откажется от данных метеоспутников Запада

Короткая ссылка
Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников.
Росгидромет: Россия к концу 2024 года откажется от данных метеоспутников Запада
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Он рассказал, что ранее Росгидромет тесно сотрудничал с западной системой EUMETSAT, которая поставляла оперативную информацию для прогностической деятельности.

«Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» заявила, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить