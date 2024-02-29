Росгидромет: Россия к концу 2024 года откажется от данных метеоспутников Запада
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Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Он рассказал, что ранее Росгидромет тесно сотрудничал с западной системой EUMETSAT, которая поставляла оперативную информацию для прогностической деятельности.
«Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем», — цитирует его ТАСС.
Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» заявила, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту.