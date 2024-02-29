Росгидромет: Россия к концу 2024 года откажется от данных метеоспутников Запада

Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников.

Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Он рассказал, что ранее Росгидромет тесно сотрудничал с западной системой EUMETSAT, которая поставляла оперативную информацию для прогностической деятельности.

«Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года, с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов, мы сможем отказаться от EUMETSAT совсем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» заявила, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту.