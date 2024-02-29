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Врач из Екатеринбурга перевела мошенникам почти 3 млн рублей

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Мошенники выманили у врача областной детской клинической больницы Екатеринбурга 2,75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Врач из Екатеринбурга перевела мошенникам почти 3 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Сначала злоумышленники сообщили женщине, что у неё заканчивается срок действия сим-карты и её нужно перевыпустить через «Госуслуги», а затем её соединили с лжесотрудником Центробанка, который заявил о попытке кражи средств с её банковского счёта.

«Поддавшись на уговоры, она открыла новый счёт и впоследствии отдала деньги мошенникам», — пояснили в силовом ведомстве.

Отмечается, что большую часть суммы пострадавшая взяла в кредит.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» предупредил об использовании нейросетей мошенниками. По его словам, злоумышленники могут взломать аккаунты, получить доступ ко всем контактам и разослать сообщения, к примеру, с просьбой срочно выслать деньги, а с помощью ИИ они могут сгенерировать подтверждение от лица просящего.

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