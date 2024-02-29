Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Рыжкова
- kremlin.ru
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоящих перед страной.
Путин подчеркнул, что Рыжков всегда оставался верен своим идеалам и принципам и ставил превыше всего интересы страны и народа.
О смерти Рыжкова 28 февраля сообщила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его уход из жизни стал невосполнимой утратой для страны.
Также соболезнования в связи со смертью Рыжкова выразил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.