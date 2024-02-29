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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Рыжкова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Рыжкова
  • kremlin.ru

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил огромный вклад Рыжкова в решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Путин подчеркнул, что Рыжков всегда оставался верен своим идеалам и принципам и ставил превыше всего интересы страны и народа.

О смерти Рыжкова 28 февраля сообщила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его уход из жизни стал невосполнимой утратой для страны.

Также соболезнования в связи со смертью Рыжкова выразил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

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