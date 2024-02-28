Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. Незаурядный человек, выдающийся политик, истинный патриот», — говорится в заявлении министра.
По его словам, многолетний труд Рыжкова в органах власти и вклад в социально-экономическое развитие страны неоценимы.
Ранее председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Рыжкова.
Также стало известно, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля в возрасте 80 лет.