Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. Незаурядный человек, выдающийся политик, истинный патриот», — говорится в заявлении министра.

По его словам, многолетний труд Рыжкова в органах власти и вклад в социально-экономическое развитие страны неоценимы.

Ранее председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Рыжкова.

Также стало известно, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля в возрасте 80 лет.