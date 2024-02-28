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Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова.
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. Незаурядный человек, выдающийся политик, истинный патриот», — говорится в заявлении министра.

По его словам, многолетний труд Рыжкова в органах власти и вклад в социально-экономическое развитие страны неоценимы.

Ранее председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Рыжкова.

Также стало известно, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля в возрасте 80 лет.

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