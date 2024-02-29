Госдума приняла в I чтении законопроект об отвязке цен в России от общемировых

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, по которому изменение цен на мировых рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара на российском рынке.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс. Отмечается, что инициатива предполагает исключение из определения монопольно высокой и монопольно низкой цены сопоставления с ценами на внешних рынках. Из обстоятельств, определяющихся Федеральной антимонопольной службой России, согласованными действиями убирается упоминание об изменении цен на товар на мировых рынках. При этом при определении монопольно высокой цены товара ФАС даёт разрешение учитывать биржевые и внебиржевые индикаторы цен, которые установлены на аналогичные товары на мировых рынках.