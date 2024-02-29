СК: мужчины угнали автомобиль в Чувашии и вывезли его владельца в багажнике
Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК России по Чувашской Республике.
Отмечается, что злоумышленники избили владельца транспортного средства, однако тот оказал им сопротивление.
«Тогда злоумышленники поместили его в багажник автомобиля и вывезли на территорию города Канаша», — заявили в ведомстве.
После потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из машины, покинуть место происшествия и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
Ранее первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал.