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СК: мужчины угнали автомобиль в Чувашии и вывезли его владельца в багажнике

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В Чебоксарах двое местных жителей угнали автомобиль и вывезли его владельца в багажнике в другой город.

Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК России по Чувашской Республике.

Отмечается, что злоумышленники избили владельца транспортного средства, однако тот оказал им сопротивление.

«Тогда злоумышленники поместили его в багажник автомобиля и вывезли на территорию города Канаша», — заявили в ведомстве.

После потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из машины, покинуть место происшествия и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал.

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