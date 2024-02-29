Число деловых туристов в Петербурге достигло 1,2 млн в 2023 году

Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург с деловыми целями в 2023 году, достигло 1,2 млн, что на 24% больше, чем в 2022-м.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Интерес к Петербургу у представителей бизнес-сообщества и специалистов различных отраслей растёт. Увеличивается также количество деловых мероприятий и конференций, что способствует обмену знаниями, опытом и технологиями», — заявил губернатор Александр Беглов.

По информации «Турбарометра Санкт-Петербурга», вклад бизнес-туристов в экономику города оценивается в 60,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве.