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Число деловых туристов в Петербурге достигло 1,2 млн в 2023 году

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Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург с деловыми целями в 2023 году, достигло 1,2 млн, что на 24% больше, чем в 2022-м.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Интерес к Петербургу у представителей бизнес-сообщества и специалистов различных отраслей растёт. Увеличивается также количество деловых мероприятий и конференций, что способствует обмену знаниями, опытом и технологиями», — заявил губернатор Александр Беглов.

По информации «Турбарометра Санкт-Петербурга», вклад бизнес-туристов в экономику города оценивается в 60,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве.

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