RT в Telegram
Подпишись

В полиции Кургана рассказали об использовании видеокамер для раскрытия преступлений

Короткая ссылка
Начальник полиции УМВД России по Кургану Дмитрий Игошин принял участие в заседании гордумы.

Об этом сообщает URA.RU.

«Не ошибусь, если скажу, что каждое четвёртое преступление раскрыто с помощью видеокамер», — заявил Игошин во время выступления.

Он отметил, что сотрудники полиции до введения камер могли тратить много времени на получение данных, а сейчас на те же задачи требуются минуты.

Игошин добавил, что камер в городе должно становиться больше.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростковая преступность снизилась на 22% в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить