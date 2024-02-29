В полиции Кургана рассказали об использовании видеокамер для раскрытия преступлений

Начальник полиции УМВД России по Кургану Дмитрий Игошин принял участие в заседании гордумы.

Об этом сообщает URA.RU.

«Не ошибусь, если скажу, что каждое четвёртое преступление раскрыто с помощью видеокамер», — заявил Игошин во время выступления.

Он отметил, что сотрудники полиции до введения камер могли тратить много времени на получение данных, а сейчас на те же задачи требуются минуты.

Игошин добавил, что камер в городе должно становиться больше.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростковая преступность снизилась на 22% в 2023 году.