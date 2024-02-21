В Екатеринбурге подростковая преступность снизилась на 22% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В отчёте отмечается, что большое значение уделялось профилактике преступлений, что способствовало снижению уровня преступности в городе.
Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятия, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков были доставлены в отделы полиции.
Ранее начальник Управления МВД России по Ижевску Алексей Балобанов заявил, что число мошенничеств в Ижевске (Удмуртия) за 2023 год возросло на 28,9%.