В Екатеринбурге подростковая преступность снизилась на 22% в 2023 году

В Екатеринбурге, по данным городского УМВД, на 22,3% снизился уровень подростковой преступности по итогам 2023 года. Всего было зарегистрировано 320 подобных преступлений.

Об этом сообщает URA.RU.

В отчёте отмечается, что большое значение уделялось профилактике преступлений, что способствовало снижению уровня преступности в городе.

Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятия, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков были доставлены в отделы полиции.

Ранее начальник Управления МВД России по Ижевску Алексей Балобанов заявил, что число мошенничеств в Ижевске (Удмуртия) за 2023 год возросло на 28,9%.