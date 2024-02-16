В Ижевске число эпизодов мошенничества возросло почти на треть в 2023 году

Начальник Управления МВД России по Ижевску Алексей Балобанов заявил, что число мошенничеств в Ижевске (Удмуртия) за 2023 год возросло на 28,9%.

В городе возросло число зарегистрированных краж с банковских счетов и мошенничеств — на 2% и 28,9% соответственно, сообщил он, выступая с отчётом перед депутатами гордумы. Об этом информирует udm-info.ru.

По данным МВД, в общей структуре преступности, как и прежде, больше всего преступлений против собственности — 67,8%, их число возросло на 2,5% — до 8586. При этом общее количество краж уменьшилось на 10,3% (с учётом мелких хищений).

В целом в столице Удмуртии число преступлений в течение года выросло на 0,9% (с 12 546 до 12 656).

Ранее в Свердловском управлении МВД заявили, что преступность в регионе снизилась на 4% за год.