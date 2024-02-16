RT в Telegram
Подпишись

В Ижевске число эпизодов мошенничества возросло почти на треть в 2023 году

Короткая ссылка
Начальник Управления МВД России по Ижевску Алексей Балобанов заявил, что число мошенничеств в Ижевске (Удмуртия) за 2023 год возросло на 28,9%.
В Ижевске число эпизодов мошенничества возросло почти на треть в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © bee32

В городе возросло число зарегистрированных краж с банковских счетов и мошенничеств — на 2% и 28,9% соответственно, сообщил он, выступая с отчётом перед депутатами гордумы. Об этом информирует udm-info.ru.

По данным МВД, в общей структуре преступности, как и прежде, больше всего преступлений против собственности — 67,8%, их число возросло на 2,5% — до 8586. При этом общее количество краж уменьшилось на 10,3% (с учётом мелких хищений).

В целом в столице Удмуртии число преступлений в течение года выросло на 0,9% (с 12 546 до 12 656).

Ранее в Свердловском управлении МВД заявили, что преступность в регионе снизилась на 4% за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить