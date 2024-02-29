В Магнитогорске задержали подозреваемого в совершении убийства в 2001 году

В Магнитогорске задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства в 2001 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«На одной из улиц Магнитогорска 28 июля 2001 года обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Поблизости располагался личный автомобиль потерпевшей, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. В ходе осмотра автомобиля установлено, что часть ценного имущества была похищена», — заявили в ведомстве.

Найти преступника тогда не удалось. С годами появились новые технологии работы следователей, с помощью которых следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра автомобиля, были проверены по федеральной базе данных.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 41-летний мужчина, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Челябинске завершили расследование дела об убийстве подростка в 2023 году.