Пенсионер насмерть сбил школьницу на «зебре» в Ленобласти, возбуждено дело
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошёл около 16:00 по Москве в посёлке Приветинское Выборгского района Ленобласти. От полученных травм девочка 2012 года рождения скончалась на месте ДТП.
По результатам осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
«Водитель доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП.