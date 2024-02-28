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Пенсионер насмерть сбил школьницу на «зебре» в Ленобласти, возбуждено дело

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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Ленинградской области, где 77-летний водитель иномарки насмерть сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пенсионер насмерть сбил школьницу на «зебре» в Ленобласти, возбуждено дело

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошёл около 16:00 по Москве в посёлке Приветинское Выборгского района Ленобласти. От полученных травм девочка 2012 года рождения скончалась на месте ДТП.

По результатам осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Водитель доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП.

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