Пенсионер насмерть сбил школьницу на «зебре» в Ленобласти, возбуждено дело

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Ленинградской области, где 77-летний водитель иномарки насмерть сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошёл около 16:00 по Москве в посёлке Приветинское Выборгского района Ленобласти. От полученных травм девочка 2012 года рождения скончалась на месте ДТП.

По результатам осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Водитель доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП.