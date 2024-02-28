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Дептранс предупредил об ограничении движения в центре Москвы 29 февраля

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Движение автомобилей по ряду улиц в центре Москвы 29 февраля будет ограничено. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Дептранс предупредил об ограничении движения в центре Москвы 29 февраля
  • АГН «Москва»
  • © Новосильцев Артур

Ранее в Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.

«29 февраля с 5:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение», — говорится в заявлении.

В частности, движение ограничат на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади.

28 февраля на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы временно перекрыли движение в связи с церемонией прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

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