Дептранс предупредил об ограничении движения в центре Москвы 29 февраля
- АГН «Москва»
- © Новосильцев Артур
Ранее в Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.
«29 февраля с 5:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение», — говорится в заявлении.
В частности, движение ограничат на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади.
28 февраля на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы временно перекрыли движение в связи с церемонией прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.