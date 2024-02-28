Экс-премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, умерший 28 февраля на 95-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в Госдуме Александр Ющенко.

В беседе с ТАСС он уточнил, что похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта. Траурная церемония прощания с ним, а также отпевание состоятся в храме Христа Спасителя.

О смерти Рыжкова сообщила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его уход из жизни стал невосполнимой утратой для страны.

Также соболезнования в связи со смертью Рыжкова выразил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.