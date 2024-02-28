В Тверской области вручили награды работникам МФЦ
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Благодарности губернатора Тверской области Игоря Рудени получили заведующая Торопецким филиалом Наталья Тарасова, главный специалист Андреапольского филиала Наталья Балютис, а также главные специалисты Селижаровского филиала Татьяна Арапова и Ольга Смирнова.
Также были объявлены итоги конкурса «Лучший сотрудник МФЦ Тверской области».
Победителем стала главный специалист филиала ЗАТО Озёрный Марина Акименко.
«Самое главное — любить свою работу, любить людей и стремиться им помогать. Эта работа мне очень по душе, и я её люблю. Я первый раз участвую в конкурсе и сразу победила. Лично для меня очень важно знать, что я могу быть лучшей», — сказала Акименко.
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