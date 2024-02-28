В Тверской области вручили награды работникам МФЦ

В Тверской области на форуме многофункциональных центров вручили награды лучшим работникам.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Благодарности губернатора Тверской области Игоря Рудени получили заведующая Торопецким филиалом Наталья Тарасова, главный специалист Андреапольского филиала Наталья Балютис, а также главные специалисты Селижаровского филиала Татьяна Арапова и Ольга Смирнова.

Также были объявлены итоги конкурса «Лучший сотрудник МФЦ Тверской области».

Победителем стала главный специалист филиала ЗАТО Озёрный Марина Акименко.

«Самое главное — любить свою работу, любить людей и стремиться им помогать. Эта работа мне очень по душе, и я её люблю. Я первый раз участвую в конкурсе и сразу победила. Лично для меня очень важно знать, что я могу быть лучшей», — сказала Акименко.

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