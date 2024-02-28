Подмосковные ветеринары провели «Уроки доброты» для школьников
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова.
Мероприятия провели по заявкам учебных учреждений.
Детям рассказали, как следует вести себя с бездомными животными, а также напомнили правила ухода за питомцами.
В роли пациентов на ветстанциях выступили кролики, морские свинки, черепахи и козы.
Ранее ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как животные выражают свои чувства к человеку.