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Подмосковные ветеринары провели «Уроки доброты» для школьников

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В Московской области ветеринары провели для школьников «Уроки доброты», на которых рассказали об основных правилах обращения с домашними животными.
Подмосковные ветеринары провели «Уроки доброты» для школьников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова.

Мероприятия провели по заявкам учебных учреждений.

Детям рассказали, как следует вести себя с бездомными животными, а также напомнили правила ухода за питомцами.

В роли пациентов на ветстанциях выступили кролики, морские свинки, черепахи и козы.

Ранее ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как животные выражают свои чувства к человеку.

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