Ветеринар Левченко рассказала об эмоциях домашних животных

Ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как животные выражают свои чувства к человеку.

Как отметила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24», собаки выражают свою привязанность к хозяину, когда прижимают уши, облизывают нос, виляют хвостом, приносят игрушки, подставляют чесать живот.

«Для кошек же самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы её погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви», — сказала Левченко.

Специалист также обратила внимание на то, что животные испытывают большой спектр чувств, необходимых для выживания в природе, но не испытывают любовь в привычном понимании, так как это сложное социальное чувство.

«Все социальные чувства — стыд, вина, скорбь — животным не свойственны. Когда вы ругаете собаку за испорченную пару обуви, а она мило прижимает ушки и убегает к себе на место, это страх, а не вина», — заключила ветеринар.

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