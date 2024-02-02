Ветеринар Макарова посоветовала не кормить питомца перед путешествием

Заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова рассказала, как подготовить питомца к путешествию.

В беседе с газетой «Известия» она посоветовала заранее вакцинировать животное. Также нужен адресник или предварительное чипирование.

«Для минимизации стресса важно заранее познакомить собаку или кошку с переноской, автомобилем. Также можно взять с собой любимый плед, лежанку или игрушку питомца: предмет со знакомым запахом поддержит эмоциональное состояние», — сообщила Макарова.

По её словам, в общественном транспорте важно предупредить попутчиков, чтобы те не трогали питомца без разрешения.

Кроме того, важно взять дорожную аптечку. Нежелательно кормить животное непосредственно перед поездкой. В дорогу лучше взять запас привычного для питомца корма и воду.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об особенностях содержания собаки в доме, где есть дети.