Кинолог Голубев: детям важно объяснить правила общения с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об особенностях содержания собаки в доме, где есть дети.

«Даже если у вас в доме самый маленький и спокойный пёс, важно объяснять детям правила общения с собакой. Родителям нужно объяснить, как лучше взаимодействовать с питомцем, чего делать нельзя, рассказать о самых распространённых сигналах, которые подаёт собака, а также о ситуациях, в которых категорически запрещено беспокоить любимца», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, знание основ общения с животными позволит предотвратить неприятные ситуации.

Как отметил Голубев, у собаки должно быть личное пространство в доме, и ребёнку нужно понимать, что не стоит ходить за питомцем и настаивать на игре или общении.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец в беседе с RT рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное.