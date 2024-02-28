В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, жилые корпуса на 282 квартиры объединят подземной автостоянкой.
Для удобства маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже построят в один уровень с поверхностью земли.
«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована», — сказал Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году, всего будет построено 5,2 млн кв. м.