В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем возведении двух жилых корпусов в районе Зюзино в рамках программы реновации.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, жилые корпуса на 282 квартиры объединят подземной автостоянкой.

Для удобства маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже построят в один уровень с поверхностью земли.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована», — сказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году, всего будет построено 5,2 млн кв. м.