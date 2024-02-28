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В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году

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Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем возведении двух жилых корпусов в районе Зюзино в рамках программы реновации.
В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, жилые корпуса на 282 квартиры объединят подземной автостоянкой.

Для удобства маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже построят в один уровень с поверхностью земли.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована», — сказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году, всего будет построено 5,2 млн кв. м.

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