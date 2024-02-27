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В Москве введут в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году

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В Москве планируют ввести в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году, всего будет построено 5,2 млн кв. м.
В Москве введут в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

«Лимит на реализацию адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации в 2024 году составляет 1099,7 млрд рублей. Основные средства, выделенные в текущем году, будут направлены, в первую очередь, на строительство жилья и социальных объектов по программе реновации», — сказал Загрутдинов.

На стадии проектирования и строительства находится 460 домов. Из них до конца года сдадут более 100.

Кроме того, в 2024 году за счёт столичного бюджета планируется ввести 16 учебных заведений.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии утвердили государственную программу развития жилищного строительства.

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