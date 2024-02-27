В Удмуртии утвердили госпрограмму развития жилищного строительства

В Удмуртии утвердили государственную программу развития жилищного строительства.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семёновым.

В приоритеты программы входит повышение комфортности проживания граждан, сдерживание роста стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке.

Целями госпрограммы названы наличие утверждённой градостроительной документации муниципальных образований, увеличение объёма годового ввода жилья, увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.