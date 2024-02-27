RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии утвердили госпрограмму развития жилищного строительства

Короткая ссылка
В Удмуртии утвердили государственную программу развития жилищного строительства.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семёновым.

В приоритеты программы входит повышение комфортности проживания граждан, сдерживание роста стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке.

Целями госпрограммы названы наличие утверждённой градостроительной документации муниципальных образований, увеличение объёма годового ввода жилья, увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить