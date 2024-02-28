Исследование: более 40% предпринимателей внедрили IT-технологии в бизнесе

Новое исследование показало, что более 40% малых и средних предпринимателей России внедрили в свой бизнес IT-технологии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Прогноз спроса» Platforma и маркетплейс «Сравни».

«Конъюнктура рынка постоянно меняется, 2023 год не стал исключением, поэтому компании большинства отраслей продолжили обновлять свою IT-инфраструктуру, чтобы соответствовать всем требованиям на рынке и оставаться конкурентоспособными», — сказала аналитик продукта «Прогноз спроса» Platforma Елена Титова.

Согласно опросу нейросети внедрили 39% респондентов, усовершенствованные системы кибербезопасности — 35%, облачные сервисы — 20% представителей малого и соеднего бизнеса.

Также большинство компаний стали активно переходить на отечественные технологичные решения.

Ранее в Московской области рассказали о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).