В Пермском крае направят 270 млн рублей на реконструкцию корпусов ПГНИУ
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Об этом сообщает сайт kp.ru. со ссылкой на в пресс-службу регионального правительства.
Средства из краевого бюджета выделят на ремонт корпусов №2 и №4 ПГНИУ, являющихся объектами культурного наследия.
Также отмечается, что согласован план финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ на 2024 год и концепция стратегии развития вуза до 2035 года.
Ранее в правительстве Калининградской области рассказали о предстоящем строительстве восьми школ.