В Пермском крае направят 270 млн рублей на реконструкцию корпусов ПГНИУ

На реконструкцию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) направят 270 млн рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru. со ссылкой на в пресс-службу регионального правительства.

Средства из краевого бюджета выделят на ремонт корпусов №2 и №4 ПГНИУ, являющихся объектами культурного наследия.

Также отмечается, что согласован план финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ на 2024 год и концепция стратегии развития вуза до 2035 года.

Ранее в правительстве Калининградской области рассказали о предстоящем строительстве восьми школ.