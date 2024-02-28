Шойгу показали разработанную в Туле систему защиты РЛС от боеприпасов

Систему дополнительной защиты радиолокационных станций (РЛС) от боеприпасов с поражающими элементами представили главе Министерства обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В сообщении отмечается, что система, разработанная специалистами тульского научно-производственного объединения «Стрела», выполнена из металлических листов и противоосколочных «одеял» с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения.

Такие меры защиты в значительной степени повышают живучесть техники, а также личного состава в условиях проведения специальной военной операции.

Ранее военные эксперты рассказали об уникальных возможностях комплекса защиты танков «Арена-М», который представили на квалификационные испытания.