В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Заслуженный врач Татарстана, кандидат медицинских наук Марат Садыков работал главным врачом городской клинической больницы №7 в 2008—2018 годах.
С июня 2023 года лечебное учреждение носит имя экс-министра здравоохранения республики.
Также в сквере на территории больницы открыли бюст Садыкова.
В церемонии приняли участие вице-премьеры республики Лейла Фазлеева, Роман Шайхутдинов, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
Ранее сообщалось, что в Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.