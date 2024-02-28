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В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову

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В Татарстане в 7-й горбольнице Казани установили мемориальную доску в честь экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова.
В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову
  • Gettyimages.ru
  • © khomyakov

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Заслуженный врач Татарстана, кандидат медицинских наук Марат Садыков работал главным врачом городской клинической больницы №7 в 2008—2018 годах.

С июня 2023 года лечебное учреждение носит имя экс-министра здравоохранения республики.

Также в сквере на территории больницы открыли бюст Садыкова.

В церемонии приняли участие вице-премьеры республики Лейла Фазлеева, Роман Шайхутдинов, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.

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