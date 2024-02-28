В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову

В Татарстане в 7-й горбольнице Казани установили мемориальную доску в честь экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Заслуженный врач Татарстана, кандидат медицинских наук Марат Садыков работал главным врачом городской клинической больницы №7 в 2008—2018 годах.

С июня 2023 года лечебное учреждение носит имя экс-министра здравоохранения республики.

Также в сквере на территории больницы открыли бюст Садыкова.

В церемонии приняли участие вице-премьеры республики Лейла Фазлеева, Роман Шайхутдинов, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Медицинском институте Петрозаводского государственного университета установили мемориальную доску в честь учёного, основоположника медицины критических состояний Анатолия Зильбера.