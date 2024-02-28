Делегация Приморья рассказала о регионе представителям Малайзии в рамках ВФМ-2024
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как отметили организаторы встречи, мероприятие было призвано поспособствовать межкультурному обмену и установлению связей, так как Приморье взяло культурное шефство над Малайзией.
Также участники представили основную программу фестиваля, информацию о том, что будет размещено на стенде края.
Делегация Приморья скоро отправится в Сочи, в центр «Сириус», на Всемирный фестиваль молодёжи.
Ранее сообщалось, что делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи.