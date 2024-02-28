Специалист Пашков заявил о росте числа жертв DDoS-атак в России на 40% в 2023 году

Количество российских компаний, столкнувшихся с DDoS-атаками в 2023 году, выросло на 40%, а общее число таких атак сократилось на треть и составило 306 тыс., заявил руководитель направлений WAF и Anti-DDoS в группе компаний «Солар» Алексей Пашков.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что распределение DDoS удельно на одну организацию выравнялось и достигло 50—120 атак в месяц. Годом ранее показатель составлял 118—685 в месяц.

Также отмечено изменение списка отраслей, которые подвергались атакам чаще всего. Если в 2022 году лидировали логистика, телеком и медицина, то в 2023-м на первые места вышли телеком, ИТ и логистика.

«Именно телеком-операторы могут больше остальных сталкиваться с мощным DDoS, так как доступность каналов связи оператора влияет не только на его бизнес, но и на его клиентов (как граждан, так и юрлиц)», — уточнил Пашков.

Ранее руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдался рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.