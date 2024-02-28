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Большинство россиян уверены, что современная женщина может сочетать карьеру и материнство

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (74%) уверены, что современная женщина может успешно сочетать карьеру и материнство.
Большинство россиян уверены, что современная женщина может сочетать карьеру и материнство
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ и Совета ЕЖФ.

По словам 18% участников опроса, они сомневаются в том, что женщина способна одновременно уделять должное внимание своим детям и достигать профессионального роста.

Также выяснилось, что 38% респондентов считают важным при реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года сконцентрироваться на расширении возможностей гибкой и дистанционной занятости, особенно во время декретного отпуска.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о росте числа многодетных семей в регионе с 17 тыс. до 43 тыс.

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