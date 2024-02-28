Методист Мушта заявил о пользе обучения «гуманитариев» математике

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал о пользе знаний основ технических наук для «гуманитариев».

«Распределение на «гуманитариев» и «технарей» очень условно, поскольку чем больше человек начинает погружаться в ту или иную сферу, тем больше он осознаёт, что, как правило, любая наука включает в себя элементы из других областей и эти границы сильно размыты», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, большинство специальностей находятся «на стыке» разных знаний.

В социальных науках математика помогает определить связи или корреляции между разными данными, выраженными в числах.

«К примеру, будет сложно оценить социально-экономическую обстановку в каком-то регионе, не понимая, какие зависимости существуют между разными показателями», — сказал Мушта.

Математика является прикладной наукой для юристов, хотя это традиционно гуманитарная специальность, добавил методист.

«Математическая теория множеств, математическая логика и булева алгебра лежат в основе всех информационных технологий», — заключил эксперт.

Ранее Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы, рассказала, как помочь детям полюбить чтение.