Методист Мушта заявил о пользе обучения «гуманитариев» математике
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«Распределение на «гуманитариев» и «технарей» очень условно, поскольку чем больше человек начинает погружаться в ту или иную сферу, тем больше он осознаёт, что, как правило, любая наука включает в себя элементы из других областей и эти границы сильно размыты», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, большинство специальностей находятся «на стыке» разных знаний.
В социальных науках математика помогает определить связи или корреляции между разными данными, выраженными в числах.
«К примеру, будет сложно оценить социально-экономическую обстановку в каком-то регионе, не понимая, какие зависимости существуют между разными показателями», — сказал Мушта.
Математика является прикладной наукой для юристов, хотя это традиционно гуманитарная специальность, добавил методист.
«Математическая теория множеств, математическая логика и булева алгебра лежат в основе всех информационных технологий», — заключил эксперт.
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