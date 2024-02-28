В Москве построят 70 километров дорог в 2024 году

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о планах по строительству 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов в столице в 2024 году.

Об этом сообщает НСН.

«Среди значимых объектов ввода этого года я бы выделил несколько. Конечно же, это Южная рокада — весомый проект дорожного строительства для всей Москвы. По сути, рокада является дублёром МКАД и Третьего транспортного кольца», — сказал Загрутдинов.

Также будут сданы транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня и участок южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

«Он завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы и обеспечит его максимальную эффективность за счёт соединения с Симферопольским шоссе и новой транспортной артерией ТиНАО — скоростной а/д Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что на станции «Домодедовская» построят новый вестибюль между выходами.