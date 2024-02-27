На станции «Домодедовская» построят новый вестибюль между выходами

В Москве на станции метро «Домодедовская» возведут новый вестибюль между выходами №1 и 2—3.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как отметил чиновник, новый вестибюль позволит пассажирам быстрее и удобнее пересаживаться между метро и пересадочным узлом наземного транспорта.

Рядом установят дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки.

Завершение работ намечено на 2025 год.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столице число маршрутов речного транспорта увеличится до семи.