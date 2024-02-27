На станции «Домодедовская» построят новый вестибюль между выходами
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как отметил чиновник, новый вестибюль позволит пассажирам быстрее и удобнее пересаживаться между метро и пересадочным узлом наземного транспорта.
Рядом установят дополнительные остановки с навесами от дождя и разворотные площадки.
Завершение работ намечено на 2025 год.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столице число маршрутов речного транспорта увеличится до семи.