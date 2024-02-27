Количество маршрутов речного транспорта в Москве вырастет до семи к 2030 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столице число маршрутов речного транспорта увеличится до семи.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин отметил, что поставлена задача достичь 24,3 тыс. поездок в сутки на речном транспорте.

Также он добавил, что к 2030 году должно вырасти до 30 тыс. количество электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей.

По словам мэра, одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы — поддержка экологических автомобилей российского производства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.