Количество маршрутов речного транспорта в Москве вырастет до семи к 2030 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.
Собянин отметил, что поставлена задача достичь 24,3 тыс. поездок в сутки на речном транспорте.
Также он добавил, что к 2030 году должно вырасти до 30 тыс. количество электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей.
По словам мэра, одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы — поддержка экологических автомобилей российского производства.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.