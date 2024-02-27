RT в Telegram
Подпишись

Количество маршрутов речного транспорта в Москве вырастет до семи к 2030 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столице число маршрутов речного транспорта увеличится до семи.
Количество маршрутов речного транспорта в Москве вырастет до семи к 2030 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин отметил, что поставлена задача достичь 24,3 тыс. поездок в сутки на речном транспорте.

Также он добавил, что к 2030 году должно вырасти до 30 тыс. количество электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей.

По словам мэра, одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы — поддержка экологических автомобилей российского производства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить