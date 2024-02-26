RT в Telegram
Подпишись

В наземном городском транспорте Москвы установили 7 тысяч новых валидаторов

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.
В наземном городском транспорте Москвы установили 7 тысяч новых валидаторов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С появлением новых валидаторов в наземном городском транспорте поездки стали быстрее. Можно использовать разные способы оплаты и активировать баланс транспортной карты. Оборудование производится в столице, а российское программное обеспечение гарантирует его надёжную работу», — сказал Ликсутов.

В настоящее время в наземном транспорте Москвы установлено около 30 тыс. валидаторов. В год специалисты московской IT-компании производят до 3 тыс. устройств.

Ранее сообщалось, что на лифтовых указателях в Московском метрополитене появились обозначения ближайших выходов и пересадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить