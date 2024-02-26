В наземном городском транспорте Москвы установили 7 тысяч новых валидаторов

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в автобусах и электробусах столицы установили более 7 тыс. валидаторов новых моделей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С появлением новых валидаторов в наземном городском транспорте поездки стали быстрее. Можно использовать разные способы оплаты и активировать баланс транспортной карты. Оборудование производится в столице, а российское программное обеспечение гарантирует его надёжную работу», — сказал Ликсутов.

В настоящее время в наземном транспорте Москвы установлено около 30 тыс. валидаторов. В год специалисты московской IT-компании производят до 3 тыс. устройств.

Ранее сообщалось, что на лифтовых указателях в Московском метрополитене появились обозначения ближайших выходов и пересадок.