На лифтовых указателях в метро Москвы появились обозначения выходов и пересадок
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в транспорте столицы продолжают развивать систему навигации.
Если раньше на навигационных элементах в метро обозначались только выходы, ведущие к эскалаторам и лестницам, то теперь нумерация появилась на лифтовых указателях.
Такие решения уже начали использовать на Большой кольцевой линии (БКЛ).
Нумерация выходов на указателях, которые ведут к лифтам, выполнена в едином стиле.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей.