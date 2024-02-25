На лифтовых указателях в метро Москвы появились обозначения выходов и пересадок

На лифтовых указателях в Московском метрополитене появились обозначения ближайших выходов и пересадок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в транспорте столицы продолжают развивать систему навигации.

Если раньше на навигационных элементах в метро обозначались только выходы, ведущие к эскалаторам и лестницам, то теперь нумерация появилась на лифтовых указателях.

Такие решения уже начали использовать на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Нумерация выходов на указателях, которые ведут к лифтам, выполнена в едином стиле.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы появились брелоки «Тройка» с пандой Катюшей.