Сергунина: платформа «Город идей» объединила 490 тысяч человек

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что платформа «Город идей», которой в феврале исполнилось десять лет, объединила более 490 тыс. человек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Благодаря платформе удалось реализовать уже больше 6 тыс. предложений горожан. Они касались развития электронных сервисов и молодёжных программ, работы столичных библиотек, ВДНХ, Московского зоопарка и многого другого», — сказала Сергунина.

В 2023 году наиболее масштабным стало обсуждение развития парка Горького, приуроченное к его 95-летию. Предложения оставили почти 20 тыс. участников.

В рамках развития Московского инновационного кластера (МИК) пользователи предложили развивать сотрудничество с отечественными банками, обслуживающими высокотехнологичные компании.

Идеи горожан также легли в основу проведённых на культурных площадках лекций, экскурсий, встреч и занятий.

Ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» жители Москвы могут выразить своё мнение по поводу благоустройства двух участков парка «Яуза», которые расположены вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.