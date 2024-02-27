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Жителям Москвы предложили оценить благоустройство двух участков парка «Яуза»

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На портале «Активный гражданин» жители Москвы могут выразить своё мнение по поводу благоустройства двух участков парка «Яуза», которые расположены вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.
Жителям Москвы предложили оценить благоустройство двух участков парка «Яуза»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы начались в 2023 году. На обновлённой территории реконструированы пешеходные дорожки, проложены беговые и велосипедные трассы, оборудованы детские площадки. Также предусмотрены спортивные локации.

После завершения всех работ в парковую зону «Яузы» войдёт более 350 га площади протяжённостью в 20 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по сохранению объектов культурного наследия столицы.

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