Жителям Москвы предложили оценить благоустройство двух участков парка «Яуза»

На портале «Активный гражданин» жители Москвы могут выразить своё мнение по поводу благоустройства двух участков парка «Яуза», которые расположены вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы начались в 2023 году. На обновлённой территории реконструированы пешеходные дорожки, проложены беговые и велосипедные трассы, оборудованы детские площадки. Также предусмотрены спортивные локации.

После завершения всех работ в парковую зону «Яузы» войдёт более 350 га площади протяжённостью в 20 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по сохранению объектов культурного наследия столицы.