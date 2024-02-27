Жителям Москвы предложили оценить благоустройство двух участков парка «Яуза»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Работы начались в 2023 году. На обновлённой территории реконструированы пешеходные дорожки, проложены беговые и велосипедные трассы, оборудованы детские площадки. Также предусмотрены спортивные локации.
После завершения всех работ в парковую зону «Яузы» войдёт более 350 га площади протяжённостью в 20 км.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по сохранению объектов культурного наследия столицы.