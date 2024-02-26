Собянин рассказал о работе по сохранению объектов культурного наследия в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по сохранению объектов культурного наследия столицы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Уточняется, что всего с начала 2024 года выдано 132 разрешения на различные работы.

«Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, — конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века. Противоаварийные работы согласованы в трёх зданиях, включая церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице», — сказал Собянин.

Также он отметил, что запланирован ремонт комплекса зданий МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кроме того, на 39 объектах культурного наследия пройдут научно-исследовательские и изыскательские работы.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют причал на Пресненской набережной.