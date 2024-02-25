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В Москве капитально отремонтируют причал на Пресненской набережной

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В Москве планируют капитально отремонтировать причал Сити — Центральный на Пресненской набережной, заявил глава комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе Иван Щербаков.
В Москве капитально отремонтируют причал на Пресненской набережной

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах», — рассказал Щербаков.

По его словам, также будут обновлены швартовые тумбы и укреплено дно вдоль причала.

Работы должны быть выполнены за 4,4 месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.

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