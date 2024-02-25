В Москве капитально отремонтируют причал на Пресненской набережной
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах», — рассказал Щербаков.
По его словам, также будут обновлены швартовые тумбы и укреплено дно вдоль причала.
Работы должны быть выполнены за 4,4 месяца.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.