В Москве капитально отремонтируют причал на Пресненской набережной

В Москве планируют капитально отремонтировать причал Сити — Центральный на Пресненской набережной, заявил глава комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе Иван Щербаков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах», — рассказал Щербаков.

По его словам, также будут обновлены швартовые тумбы и укреплено дно вдоль причала.

Работы должны быть выполнены за 4,4 месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.