В Москве благоустроят 120 пришкольных территорий в 2024 году

В Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«После проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», — отметил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

В школьных дворах появится уличная мебель, современные фонари и камеры видеонаблюдения, на некоторых участках высадят деревья и кустарники.

Работы начнут после окончания текущего учебного года. К 1 сентября благоустройство полностью завершат.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.