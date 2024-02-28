Собянин: в Москве организовали 400 лыжных трасс

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в этом году организовали около 400 лыжных трасс, их протяжённость превышает 500 км.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный блог Собянина.

Семь трасс находятся в парке «Лосиный остров», из них пять стартуют в Гольянове и Метрогородке. Пункты проката работают на улицах Красная Сосна и Курганской.

«В этой части парка 24 февраля прошли 20-е юбилейные соревнования для лыжников — «Гольяновская лыжня». На эти соревнования съезжаются спортсмены разных возрастов и уровней подготовки: от профессиональных лыжников до любителей со всей Москвы, ближайшего Подмосковья и других городов России. В этом году на старт вышли больше 1000 человек», — отметил мэр.

Кроме того, в парке «Сокольники» доступно 17 маршрутов, в том числе трассы с искусственным оснежением.

Всепогодные маршруты также предусмотрены в парках имени 850-летия Москвы и «Братеевская пойма».

«Сразу несколько новых трасс появились в этом году на западе Москвы. Так, на улице Осенней в районе дома 11 работает лыжня протяжённостью семь километров, а пятикилометровую трассу на улице Лукинской в районе дома 18 уже облюбовали члены местного лыжного клуба», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» жители Москвы могут выразить своё мнение по поводу благоустройства двух участков парка «Яуза», которые расположены вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.